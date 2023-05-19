شوهها حضور الرئيس الأوكراني.. القمة العربية الـ32 تختتم أعمالها في جدة بإعلان الموافقة على بيان ختامي تقليدي
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الحديد: سأستقيل من رئاسة النادي الفيصلي بعد تسديد مديونيته
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