الحديد: سأستقيل من رئاسة النادي الفيصلي بعد تسديد مديونيته

اعلن المهندس نضال الحديد، رئيس نادي الفيصلي الأردني، أن تسديد المديونية يعد من أهم الأولويات التي يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيقها.

وقال الحديد، في تصريحات تلفزيونية لقناة رؤيا اليوم الجمعة: “عند تسديد المديونية، سأقدم إستقالتي من منصبي”.

ولفت الحديد إلى أن مجلس الإدارة قد وضع خطة تمتد لثلاث سنوات لتسديد المديونية، لكنه متفائل في تسديدها خلال عامين.

ونفى الحديد أن يكون هناك قرارات فردية في مجلس الإدارة، حيث يتم التصويت على اي قرار، والحس يكون للأغلبية.

وكشف الحديد عن أن مجلس الإدارة عندما انتخب عبر الهيئة العامة، تفاجأ بالواقع المالي للفيصلي، حيث قام من عمل سابقا في النادي بسحب مداخيل مستقبلية للنادي من الشركات الراعية وصالة النادي، ووصلت إلى نحو 200 الف دينار.

وأكد الحديد ان مجلس الإدارة منسجم والجميع يعمل وفق إمكانياته وقدراته التطوعية والمالية.

وأشار إلى أن الدكتور زياد الحجاج سيكون العضو الجديد في مجلس الإدارة، بعد استقالة لانا الجغبير، واعتذار العضو الاحتياط شهم العدوان عن التواجد في المجلس.