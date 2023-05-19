أجواء ربيعية لطيفة الحرارة اليوم الجمعة وغداً

عمان – يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الاثنين، بمنخفض خماسيني وترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات، وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 20 – 9، وفي مناطق البادية 28 – 14، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 32 – 19، وفي خليج العقبة 32 – 20 درجة مئوية.

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