مع انتهاء هذا الكابوس.. وزير الصحة يقرر اغلاق مراكز فحص كورونا

عمان – قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس، إغلاق مراكز الفحص الخاصة بسحب عينات فيروس كورونا، بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

كما قرر الهواري اعتماد فحص (بي سي أر) ايحابي لصرف علاج كورونا، واعتماد نتيجة الفحص السريع لصرف العلاج في الحالات الطارئة، إضافة إلى إلغاء الإجازات المرضية المحددة بخمسة أيام لمصابي كورونا على أن يتم منح الإجازات المرضية حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة سابقا.

وأوصت لجنة الأوبئة بحسب الهواري تشجيع الفئات ذات الاختطار المرتفع على تلقي مطعوم كورونا والجرعات المعززة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إلغاء أصدار التقرير اليومي والأسبوعي لفيروس كورونا والتعامل معه كما يتم التعامل مع رصد الأمراض المعدية من خلال برنامج رصد الأمراض التنفسية.

وتأتي القرارات بناء على صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية.