القدس تستغيث ولا مُغيث.. بدء مسيرة الأعلام الصهيونية من منطقة باب العامود مساء اليوم، بقيادة الوزير الفاشي بن غفير
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مع انتهاء هذا الكابوس.. وزير الصحة يقرر اغلاق مراكز فحص كورونا
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