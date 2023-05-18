تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام".. اغلاق المُصلى القِبلي والصهاينة يقتحمون الأقصى في مجموعات متتالية صباح اليوم الخميس
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جرينتش+2 01:39
بعد تجدد الحديث عن تورط المخابرات المركزية.. ترامب يتعهد بكشف ملفات اغتيال الرئيس جون كينيدي إذا أعيد انتخابه
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