انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا وبعده، وارتفاع الاحد

عمان – يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 2-3 درجات مئوية.

وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد الجمعة، درجات الحرارة قليلاً لتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء السبت، ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً الأحد، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 11، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 32 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 12، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 20، وفي البحر الميت 34 – 19، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.

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