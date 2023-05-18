القدس تستغيث ولا مُغيث.. بدء مسيرة الأعلام الصهيونية من منطقة باب العامود مساء اليوم، بقيادة الوزير الفاشي بن غفير
أهم العناوين
جرينتش+2 01:21
القبض على مجموعة مسلحة من تجار المخدرات في البادية الجنوبية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني