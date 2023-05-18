القبض على مجموعة مسلحة من تجار المخدرات في البادية الجنوبية

صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، اليوم الخميس، إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكّنوا بعد جهود استخبارية وعملياتية من إلقاء القبض على مجموعة مسلّحة مكونة من 4 أشخاص من تجّار المخدرات.

وأوضح السرطاوي في بيان، أن فريقا تحقيقيا خاصا من الإدارة تولى متابعة معلومات عن مجموعة من الأشخاص المسلّحين بعد ورود معلومات حول نشاطاتهم الجرمية بتجارة المخدرات.

وأكّد أنّ الفريق تمكّن من جمع المعلومات كافة حول الأشخاص، واستخدامهم لخيمة وسط الصحراء في البادية الجنوبية لتخزين المخدرات والاتجار بها، إذ جرت بعد ذلك مداهمتهم وأُلقي القبض على أربعة أشخاص في أماكن مختلفة بعد أنْ أبدى بعضهم مقاومة للقوة ومحاولة استخدام للسلاح وبتفتيش الخيمة ومحيطها عُثر على ما مجموعه 25 ألف حبة مخدرة، و15 كغم من مادة الحشيش، و3 أسلحة نارية.

وفي سياق متّصل وفي لواء الرمثا؛ دوهم مكان أحد مستوردي مادة الكريستال القاتلة، وأُلقي القبض عليه، وضُبط بحوزته 2 كغم من تلك المادة، وفق السرطاوي.

فيما جرى ضبط كميات كبيرة من أشتال الماريغوانا المخدرة بعد مداهمة منزل أحد الأشخاص في محافظة المفرق وإلقاء القبض عليه، وضمن محافظة الكرك جرى إيقاف تاجر للمخدرات داخل مركبته أثناء نقله لكمية من المخدرات وأُلقي القبض عليه، وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش وسلاح ناري .

وجرت إحالة القضايا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.