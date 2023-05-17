وزارة الصناعة والتجارة: أسعار الخبز ثابتة ولا تغيير عليها

عمان – نفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، صحة المعلومات المتداولة حول ارتفاع أسعار الطحين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ما يجري تداوله بهذا الشأن عار عن الصحة إطلاقا، وأن أسعار الخبز ثابتة لا تغيير عليها.

وأضافت الوزارة أن آلية تسعير الطحين ثابتة منذ سنوات طويلة، ولا تغيير عليها، والحديث عن ارتفاعها لا يمت للحقيقة بصلة.

وبينت أنها، وضمن نهجها التشاركي على تواصل مستمر مع القطاع الصناعي وجميع الشركاء، للتباحث حول أي من الموضوعات ذات الاختصاص.

وشددت على ضرورة عدم إطلاق أو تداول التصريحات المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها؛ حرصا على الصالح العام.

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