صَمَد الأسد وتغيّر الآخرون.. الرئيس السوري يُشارك من موقع الأنتصار بالقمة العربية المقرر عقدها، بعد غدٍ الجمعة، في جدة
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جرينتش+2 09:32
في عيد ميلاده الثالث والثمانين.. هكذا تحول الفنان عادل إمام من “السنّيد” إلى “الزعيم”
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