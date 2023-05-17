وسط اشتباكات مسلحة.. وقوع مئة إصابة، اليوم الاربعاء، لدى اقتحام قوات العدو منطقة قبر يوسف شرق نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 01:11
المؤامرة مستمرة.. تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في السودان، واستمرار تحليق الطيران الحربي فوق الخرطوم
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