لمنع السلوكيات السلبية.. مديرية الأمن العام تطلق مبادرة “صيف آمن”

أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، مبادرة (صيف آمن 2023) الهادفة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، خلال الصيف.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الحماية من مظاهر وسلوكيات سلبية تهدد أمن وسلامة المجتمع خاصة في فصل الصيف مثل، حرائق الغابات والأعشاب، وإطلاق العيارات النارية ومواكب الأفراح، والسرعات الزائدة للمركبات والحوادث الناجمة عنها، وترك الأطفال بالمركبات في الأجواء الحارة، إضافة إلى الجانب البيئي والسياحي.

وأكدت مديرية الأمن العام، أنها ستعمل من خلال نوافذها الإعلامية والمجتمعية، بالتعاون مع وسائل الإعلام كافة، على ضمان توفير الوقاية من مثل هذه المخاطر، مشيرة إلى دور المواطن في إنجاح هذه الجهود، من خلال الالتزام بالنصائح والإرشادات أو نقلها وإيصالها للآخرين.

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