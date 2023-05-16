غارات جوية على الخرطوم وأم درمان وقصف بالأسلحة الثقيلة، تنفيذاً لمخطط المُطبّعين حميدتي والبرهان لتخريب السودان
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جرينتش+2 11:30
غارات جوية على الخرطوم وأم درمان وقصف بالأسلحة الثقيلة، تنفيذاً لمخطط المُطبّعين حميدتي والبرهان لتخريب السودان
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