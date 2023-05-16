محمود عباس يحيي ذكرى النكبة في نيويورك مع محمد رمضان/ فيديو

غزة – لقى لقاء الرئيس محمود عباس مع الفنان المصري محمد رمضان في نيويورك على هامش إلقائه خطابًا في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لنكبة شعبنا الفلسطيني، استياء كبيرًا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تندر ناشطون فلسطينيون وعرب على هذا اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع ذكرى النكبة، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته 33 شهيدًا قبل أيام.

وقد نشرت مواقع فلسطينية وعربية صورًا تجمع الرئيس عباس بالفنان رمضان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أمس الإثنين.

كما نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو إلى جانب الصور، خلال لقائه عباس الذي رحب به مصافحًا، وقال له:”أهلاً وسهلاً، كيف حالك، امنيح إنو شفناك “رأيناك” أخيراً.. زمان واحنا بنسمع عنك كل الأخبار الطيبة.. والفن الهادف”.

ومن ضمن التعليقات الكثيرة التي تناولت هذا اللقاء بالسخرية المريرة، علق الناشط عبد الحميد عبد الله قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية… فاضي ورايق لما يقابل زي محمد رمضان.. لكن صحيح.. هذا ما يليق به”

متابعة صفا | الرئيس عباس يلتقي الفنان المصري محمد رمضان بنيويورك على هامش اجتماع الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ال75 pic.twitter.com/0k1AvzgUVa — وكالة صفا (@SafaPs) May 16, 2023