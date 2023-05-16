الاتحاد الأوروبي طالب بتلافي الخلل في الأنتخابات الأخيرة، لكن الرئاسة التركية أعلنت اليوم حسم جولة الأعادة لصالح أردوغان!!
أهم العناوين
جرينتش+2 09:48
محمود عباس يحيي ذكرى النكبة في نيويورك مع محمد رمضان/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني