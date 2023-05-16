اعتقالات وإصابات في أريحا وجنين خلال اشتباكات مع جيش العدو لدى شنه اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة بالضفة

اندلعت اشتباكات مسلحة، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بين مجموعات فلسطينية مسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من أريحا وجنين في الضفة الغربية.

وأطلق مسلحون النار تجاه الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم بلدة قباطية قضاء جنين، ومحاصرتهم أحد المنازل، حيث طالبت من فيه بتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة.

وأصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال التصدي للقوات، التي قامت بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الجيش الإسرائيلي التي حاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم 3 أشقاء من عائلة اللدعة.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا، واعتقلت إبراهيم العالم، وشداي كمال، وياسر كمال، ويامن كمال، ومحمد بسام حميدات، يحيى نسيم المقيطي.

فيما أصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات بالاختناق بالغاز، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات في المخيم.

وفي بيت لحم، اعتقل آدم أبو لبن ورمزي أبو الرز، وأحمد أسعد وفادي الهريمي بعد مداهمة منازلهم في مخيم الدهيشة.

وفي رام الله، اعتقل محمد وليد أبو عواد من قرية ترمسعيا، ونور العزة وعبد أحمد من مخيم قدورة.

وفي جنين، اعتقل والد الشاب محمد كميل من بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عبد أبو صايمة، وبيسان عبيد، ومجد عبد درويش، ومحمد مصطفى، وكمال مصطفى، وإسلام سرور.