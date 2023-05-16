غارات جوية على الخرطوم وأم درمان وقصف بالأسلحة الثقيلة، تنفيذاً لمخطط المُطبّعين حميدتي والبرهان لتخريب السودان
أهم العناوين
جرينتش+2 11:29
اعتقالات وإصابات في أريحا وجنين خلال اشتباكات مع جيش العدو لدى شنه اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة بالضفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني