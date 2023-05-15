وفاة طفلة غرقاً في بركة سباحة بلواء الرمثا

الرمثا – توفيت طفلة من مواليد 2021، غرقا في بركة سباحة تابعة لشاليه على طريق البتراء، بحسب ما قال متصرف لواء الرمثا، الدكتور طايل المجالي، اليوم الاثنين.

وأضاف أن الطفلة أسعفت إلى مستشفى الملك المؤسس، حيث كانت في حالة سيئة وما لبثت أن فارقت الحياة.

وأشار إلى أن الطفلة كانت برفقة مجموعة نساء في شاليه على طريق البتراء وقد غفلن عنها وغرقت في البركة.

وبين المجالي، أنه تم استدعاء صاحب المزرعة للتأكد من ترخيصها، حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق صاحب المزرعة والإداريين.

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