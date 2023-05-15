وصلة رقص لشيرين وحسام حبيب تثير استغراب الجمهور/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديد للمطربة شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب.

وقد ظهر الثنائي شيرين وحسام خلال هذا الفيدي، لدى رقصهما سويًا في حفل زفاف، وسط مغازلة حسام حبيب لزوجته شيرين عبد الوهاب، في أجواء مليئة بالرومانسية.

وقد تباينت الآراء حول هذا الفيديو الذي انتشر بقوة في الساعات الأخيرة، حيث انتقد البعض تصرفات شيرين المبالغ فيها كالعادة، بينما يرى البعض الآخر أنها تصرفات عفوية تدل على طيبتها.

الجدير بالذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل ضخم بالمملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة، وهو الحفل الذي يحمل اسم “ليلة صوت إحساس العرب”.

وسبق ان شاركت شيرين، مؤخرًا في حفل “ليلة روائع الموجي”، الذي أقيم في 4 مايو الجاري، على خشبة مسرح “أبو بكر سالم” في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

هذا الحفل نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله شيرين أغنيتين من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي، هما “للصبر حدود” لأم كلثوم، و”أنا قلبي إليك ميال”، لفايزة أحمد.

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