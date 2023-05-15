أردوغان يسقط لاهثاً قبل بلوغ عتبة النجاح في سباق الأنتخابات الرئاسية، وتتحطم هالة الزعامة الزائفة التي كان يدعيها لنفسه
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حريق يأتي على 18 دونما من الأشجار المثمرة في الكورة
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