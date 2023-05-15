تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب

عمّان 15 أيار (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، اليوم الاثنين، للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لقناة المملكة، إن البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير وهي موجودة في مناطق آمنة في بورتسودان.

وأشار المصدر عبر “المملكة” إلى أن البعثة الدبلوماسية موجودة في بورتسودان أسوة بالبعثات الدبلوماسية الأخرى.

وأوضح أن البعثة تعمل لتسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن، وبيّن أن أغلب الأردنيين غادروا السودان ضمن عمليات الإجلاء التي أجراها الأردن.