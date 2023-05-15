إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكيليشدار في 28 أيار، بعد فشلهما في الفوز بنسبة 50% من الأصوات
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جرينتش+2 01:51
إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكيليشدار في 28 أيار، بعد فشلهما في الفوز بنسبة 50% من الأصوات
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