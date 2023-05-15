إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكيليشدار في 28 أيار، بعد فشلهما في الفوز بنسبة 50% من الأصوات

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تركيا، مساء اليوم الأحد، بعد فرز 95% من مجموع الأصوات، تقدم مرشح “تحالف الشعب” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ 49.76%، مقابل حوالي 44.49% لمنافسه الرئيسي مرشح “تحالف الأمة” كمال كليتشدار أوغلو.

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يضيق الفارق في السباق المحتدم.

فيما حصل سنان أوغان، مرشح “تحالف آتا” (الأجداد)، على 5.30%، ومحرم إينجه (منسحب) مرشح حزب “البلد” على 0.52%، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية نسبية (أكثر من 50%) من الأصوات في الجولة الأولى، تُجرى جولة ثانية في 28 مايو/أيار الجاري بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الجولة الأولى.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، وبعد فرز 87.53% من الأصوات، حصل “تحالف الشعب”، بقيادة حزب العدالة والتنيمة الحاكم منذ عام 2022، على 50.11%، مقابل 34.77% لـ”تحالف الأمة” المعارض.

وصوّت الناخبون الأتراك لاختيار 600 نائب في البرلمان، وتمد فترة ولاية كل من الرئيس والبرلمان 5 سنوات.

حماية الصناديق

عقب انتهاء الاقتراع، قال أردوغان (69 عاما)، الموجود في الحكم منذ 20 عاما، إن عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطيتنا، وحان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية”.

فيما قال كليتشدار أوغلو (74 عاما): “أدعو أبطالنا إلى دم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز.. المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم”.

وتعتبر تلك الانتخابات، وفقا لمراقبين، “الأهم” في تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها في أكتوبر/ تشرين الأول 1923، وربما تمثل “نقطة تحول” للبلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي في ظل متغيرات وتحديدات عديدة.