أردوغان يسقط أرضاً قبل بلوغ عتبة النجاح في الأنتخابات الرئاسية، وتتحطم هالة الزعامة الزائفة التي كان يدعيها لنفسه
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أجواء معتدلة بأغلب المناطق اليوم الاثنين، وحارة حتى الخميس
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