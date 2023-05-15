أجواء معتدلة بأغلب المناطق اليوم الاثنين، وحارة حتى الخميس

عمان – تسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الأربعاء، جافة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية، وتتحول الرياح مساءً إلى شمالية غربية.

ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.

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