وفاة معلمة مدرسة بحادث سير في البادية الشمالية الشرقية

البادية الشمالية الشرقية – توفيت معلمة جراء حادث سير وقع، اليوم الأحد، على طريق الحرارة السعيدية في البادية الشمالية الشرقية.

وقالت مديرية دفاع مدني المفرق، إن فرق الإنقاذ قد هرعت الى مكان الحادث، حيث تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى البادية الشمالية الحكومي.

الى ذلك، نعت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية هذه المعلمة التي تعمل في مدرسة العاقب الثانوية للبنات.

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