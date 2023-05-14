النخالة: تحمّلنا الكثير فرجال سرايا القدس كانوا رأس الحربة في المعركة، وكل فصائل المقاومة شكّلت جدارًا قويًا نستند إليه
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جرينتش+2 12:31
وفاة معلمة مدرسة بحادث سير في البادية الشمالية الشرقية
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