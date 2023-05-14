وزارة التربية تنفي اجراء أية تعديلات على التقويم المدرسي

نفت وزارة التربية والتعليم على لسان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أن يكون قد جرى تعديل على مواعيد التقويم المدرسي.

وأكد كنانة، في بيان صحفي، أنه بناءً على التقويم المعتمد فإن موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية / الصف الحادي عشر يبدأ يوم الأربعاء الموافق السابع من حزيران وحتى يوم الاثنين 26 من ذات الشهر، وعليه فإن العطلة الصيفية ستبدأ يوم الثلاثاء 27/6/2023.

أما في ما يخص موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية / الصف الثاني عشر فإنه يبدأ يوم الأربعاء 17/5/2023 وحتى يوم الأحد 4/6/2023.

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