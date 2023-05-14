محكمة أمن الدَّولة تحكم على تاجر مخدرات بالسَّجن 15 سنة

عمَّان 14 أيَّار (بترا) – وضعت محكمة أمن الدَّولة تاجر مخدرات بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار، بعد ثبوت حيازته 76 ألفا و550 كيلو غراما من مادة الحشيش و315 ألف حبة كبتاجون.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الأحد، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري خير السَّعيد، وعضوية الرائد القاضي العسكري عمر البطوش والرائد القاضي العسكري إياد الخريسات، وقضت بتجريم المدان ومصادرة المواد المخدرة والمضبوطات كافة بما فيها المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على المُدان وبحوزته المادة المخدرة محتفظا بها في منزله، ونظرا لجسامة وخطورة الأفعال الآثمة التي قام بها ومراعاة لظروف الجريمة المرتكبة وأثرها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وبما يسهم بتحقيق مبدأ الردع العام والخاص، قررت الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.

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