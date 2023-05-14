صيفت.. طقس معتدل اليوم الاحد وغدًا، وحار الثلاثاء وبعده

عمان – يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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