أحزاب بالجملة.. 26 حزبًا صوبت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية

عمّان 14 أيار (بترا) – أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خلال اجتماع عقد اليوم الأحد برئاسة المهندس موسى المعايطة، انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات توفيق الأوضاع، مبينا أن 26 حزبا استكملت شروط وأحكام القانون النافذ، وحزبا واحدا استكمل عقد مؤتمره التأسيسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، في بيان اليوم الأحد، إن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق الأوضاع هي: المساواة الأردني، الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، القدوة الأردني، النهج الجديد، الائتلاف الوطني، جبهة العمل الإسلامي، الأرض المباركة، الميثاق الوطني، الشورى، الديمقراطي الاجتماعي، الوحدويون الديمقراطي، الاتحاد الوطني، الغد، المستقبل والحياة، العدالة والإصلاح، الوحدة الشعبية الديمقراطي، التكامل الوطني، الوطني الدستوري، العمال، الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، الإصلاح والتجديد (حصاد)، التيار الوطني، الشعلة، الأنصار، الحركة القومية، وإرادة الذي تأسس كحزب جديد.

وأشار الرواشدة الى أن 19 حزبا لم تستكمل توفيق أوضاعها سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون، أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها وهي أحزاب: الحداثة والتغيير، الاتجاه الوطني، الشراكة والإنقاذ، نبض الوطن، الجبهة الأردنية الموحدة، الرسالة، الشباب الوطني، الحرية والمساواة، البلد الأمين، جبهة النهضة الوطنية، التيار الوسطي الديمقراطي، الوطني، الإصلاح، أحرار الأردن، الطبيعة، الوحدة الوطنية، البعث العربي التقدمي، النداء، وتيار الإصلاح.

وأشار إلى أن الأحزاب التي تحمل صفة (تحت التأسيس) هي؛ سما الأردن الديمقراطي، رؤية، ونماء، المدني الديمقراطي، وتقدم.

وبين الرواشدة أن نسبة الإناث اللواتي انتسبن للأحزاب سجلت (40,3 بالمئة)، ونسبة الذكور (59,68 بالمئة)، كاشفا عن أن الإحصاءات التي أعدتها وحدة الأحزاب في الهيئة سجلت نسبة الشباب من بين المنتسبين للأحزاب 38,4 بالمئة، في حين أن عدد الإناث من فئة الشباب العمرية أقل من 35 عاما سجلت نسبة بلغت 15,8بالمئة، وعدد المنتسبين للأحزاب من الأعمار بين 18و22 عاما سجل ما نسبته 9,6 بالمئة.

وبخصوص الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية، أكد الرواشدة أن سجل الأحزاب سيقوم بمخاطبة تلك الأحزاب التي لم تتقدم بطلبات توفيق الأوضاع أو التي لم تستكمل شرطا أو أكثر من شروط توفيق الأوضاع في القانون النافذ كونها تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب / 40) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 التي تنص (على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون”.

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