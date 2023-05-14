النخالة: تحمّلنا الكثير فرجال سرايا القدس كانوا رأس الحربة في المعركة، وكل فصائل المقاومة شكّلت جدارًا قويًا نستند إليه
أهم العناوين
جرينتش+2 05:43
أحزاب بالجملة.. 26 حزبًا صوبت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني