النخالة: تحمّلنا الكثير فرجال سرايا القدس كانوا رأس الحربة في المعركة، وكل فصائل المقاومة شكّلت جدارًا قويًا نستند إليه
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جرينتش+2 05:43
أثر المقاومة على الكيان الصهيوني
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