قوات العدو تواصل، لليوم الخامس على التوالي، عدوانها على قطاع غزة.. فيما لا تزال المقاومة تتصدى له/ فيديو

غزة – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، عدوانها على قطاع غزة، فيما لا زالت المقاومة تتصدى له، بإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحاذية للقطاع، وفي بعض الأحيان تمديد بقعة الزيت إلى تل أبيب والقدس المحتلة.

وخلال ساعات الليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

ودمرت تلك الطائرات منزلين في مدينة غزة، أحدهما لوالد الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية، والآخر لعائلة مهنا في منطقة اليرموك.

كما شنت غارات على أراض زراعية وخالية في مناطق متفرقة، ما تسبب بوقوع عدة إصابات.

وفيما يلي متابعة مباشرة ومحدثة للعدوان على القطاع:

– المقاومة تطلق رشقة صاروخية على عسقلان.

– المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ.

-طائرة حربية تقصف أراض خالية في عدة مناطق من قطاع غزة.

– طائرة حربية تدمر منزلًا لعائلة الكفارنة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

– الاحتلال يدمر منزلًا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

– طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية قرب تلة قليبو شمال قطاع غزة.

– المقاومة تطلق عدة قذائف صاروخية تجاه بلدة سديروت.

– طائرات الاحتلال تقصف أرضًا زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– طائرات الاحتلال تقصف أرضًا شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

– المقاومة تطلق عدة صواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لجنوب قطاع غزة.

– طائرات الاحتلال تقصف أرضًا شرق مدينة غزة.

– القبة الحديدية تحاول التصدي لعدة صواريخ أطلقت من شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق اليوم السبت، قال جيش العدو الإسرائيلي: “بدأ هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “قوات الجيش بدأت شن هجمات على أهداف لحركة لجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على القصف الأخير من القطاع”.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن “سلاح الجو هاجم مقرين قياديين لوحدات الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي (الفلسطينية) في شمالي قطاع غزة”، مؤكدا أن دفعة الصواريخ الأخيرة من غزة ضمت أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقها خلال دقيقتين من القطاع”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن “جيش الدفاع يواصل دك مواقع الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، حيث أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْ قيادة للجهاد في شمال قطاع غزة تم استخدامها من قبل عناصر الوحدة الصاروخية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، “قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة”.

كما زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي”، مؤكدا “إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح”.

سرايا القدس: المقاومة ستجدد قصف المدن المحتلة

وفي غزة، أكدت سرايا القدس، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها للمستوطنات والمدن المحتلة، خلال الساعات المقبلة، رداً على استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وجاء في تصريح نشرته السرايا عبر موقعها: أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار.

وأكدت أن “المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة”، وقالت: نمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ونفذ جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية غارات استهدفت عدداً من البيوت، في قطاع غزة، أدت لتدمير عدد منها بعد اغتيال عضو المجلس العسكري في السرايا القائد إياد الحسني.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد أطلقت معركة “ثأر الأحرار” عقب اغتيال جيش الاحتلال القادة في سرايا القدس جهاد الغنام، وخليل البهتيني، وطارق عز الدين مع عدد من أطفالهم ونسائهم.

تغطية صحفية: لحظة قصـــف الاحتلال عمارة سكنية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/4qEvCgBxsB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023

الهجمات على غزة هي جزء من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ويجب تفكيكها. pic.twitter.com/0Z3TVc0HEh — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 13, 2023