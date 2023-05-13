استشهاد الشابين سائد مشه وعدنان الاعرج وإصابة آخرين خلال مواجهات مع جيش العدو اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس
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جرينتش+2 01:31
قوات العدو تواصل، لليوم الخامس على التوالي، عدوانها على قطاع غزة.. فيما لا تزال المقاومة تتصدى له/ فيديو
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