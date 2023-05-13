فريق الوحدات يتفوق على سحاب ضمن درع المئوية

عمان 13 أيار (بترا) – حصد فريق الوحدات لكرة القدم أول 3 نقاط في مشواره ضمن بطولة “درع المئوية”.

وحصد الوحدات نقاطه الـ 3 بعد تغلبه، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، على فريق سحاب، في اللقاء الذي أقيم لحساب الأسبوع الأول من البطولة، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدف دون رد سجله فراس شلباية في الدقيقة 92.

وتختتم مباريات الأسبوع الأول، السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى الحسين اربد والسلط، فيما تجمع الثانية شباب العقبة ومعان.

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