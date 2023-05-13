استشهاد الشابين سائد مشه وعدنان الاعرج وإصابة آخرين خلال مواجهات مع جيش العدو اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس
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ضبط سائق شاحنة على طريق شويعر يدخن الأرجيلة أثناء المسير
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