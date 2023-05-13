ضبط سائق شاحنة على طريق شويعر يدخن الأرجيلة أثناء المسير

أعلنت ادارة الدوريات الخارجية، اليوم السبت، عن ضبطها سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير مع عدم مراعاة اي من شروط السلامة المرورية العامة مما قد يشكل خطر على مستخدمي الطريق.

وقالت الإدارة عبر صفحتها الموثقة على الفيسبوك إن نشرها مثل هذه المظاهر يأتي من باب التوعية المرورية للابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وتشتيت الإنتباه أثناء القيادة والتي قد تتسبب في وقوع حوادث.

كما قالت إدارة الدوريات الخارجية إن الطرق الخارجية تشهد عدداً من الحوادث المرورية بسبب سلوكيات خاطئة ينتهجها البعض من المستهترين كعدم تثبيت حمولة مركبات الشحن وغيرها من السلوكيات التي تعكر صفو العملية المرورية و التي خلفت آثاراً بشرية ومادية موجعة بالرغم من كل التحذيرات التي تطلقها مديرية الأمن العام بهذا الخصوص وكل الجهود المضنية التي تبذلها طواقمنا الميدانية للحد من الحوادث.