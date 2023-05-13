وسائل إعلام العدو تعترف، اليوم السبت، بإصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة ضمن غلاف قطاع غزة
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رنا حريري تناشد الاعلام وقف تداول نبأ انفصالها عن باسم ياخور
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