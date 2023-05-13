حذُر مؤيديه من “ثمن باهظ” إن خسر الانتخابات.. أجواء الهزيمة تُخيّم مُبكراً على أردوغان وتُقضّ مضاجعه

وسائل إعلام العدو تعترف، اليوم السبت، بإصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة ضمن غلاف قطاع غزة
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جرينتش+2 11:44
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