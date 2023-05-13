إسالة المياه من سد الموجب تأتي وفقاً لطلب قطاعات عدة



بدأت وزارة المياه والري تنفيذ خطة الصيف لهذا العام من حيث توفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وقد أوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أنه بناء على طلب عدد من القطاعات لتوفير كميات مياه واستمرارية التزويد وزيادة كميات المياه المخصصة للشركاء في مختلف القطاعات كشركة مياهنا وإدارة مياه محافظة الكرك، وكذلك للأغراض الصناعية كالشركات الصناعية الكبرى وكذلك مزارعي الأغوار الجنوبية، فقد بدأت سلطة وادي الأردن بإسالة المياه وفق خطة الصيف من سد الموجب الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 /2023.

وقالت الأمنية العامة لسلطة وادي الأردن، منار المحاسنة إن نسبة تخزين سد الموجب العام الحالي قد وصلت إلى 90% بكمية مياه بلغت 22 مليون متر مكعب.

وأكدت محاسنة أن نسبة التخزين في السدود بلغت 44% بكيمات حوالي 124 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة التخزين في سد شعيب 100% ووصل لأقصى طاقة تخزينية له.

وأشارت محاسنة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله حول بدء إسالة سد الموجب صحيح، وأن جميع الكميات التي تتم إسالتها من السد تجري الاستفادة منها، لافتة النظر إلى أن عملية الإسالة تتم بشكل دوري كل عام إذا كانت كمية المياه المتوفرة فيه تكفي للاستخدام.

وتابعت المحاسنة: “المياه التي تتم إسالتها من سد الموجب تكون باتجاه محطة الموجب ثم باتجاه الشمال، ويتم تزويد شركة مياهنا منها، وباتجاه الجنوب يتم الاستخدام للأغراض الصناعية والزراعية، بالإضافة لوجود محطة رفع لمياه الكرك لتزويد المحافظة بمياه الشرب التي تتم معالجتها”.

وأوضحت محاسنة أنه من خلال سد الموجب يتم تزويد محافظة الكرك ومديرية مياه الكرك وشركة مياهنا بالإضافة للاستخدامات الزراعية والصناعية للسد.