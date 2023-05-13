أجواء لطيفة اليوم السبت، وارتفاع الحرارة تدريجياً غداً وبعده

عمان – يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرا الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 11، وفي مرتفعات الشراة 19 – 10، وفي مناطق البادية 26 – 12، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 19، وفي البحر الميت 31 – 17، وفي خليج العقبة 32 – 18 درجة مئوية.

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