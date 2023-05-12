نصر الله: نحن على اتصال دائم بقيادة المقاومة في غزة، ولن نتردد في تقديم الدعم بأي وقت تتطلب المسؤولية ذلك/ فيديو
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مدفيديف: أعداء روسيا على طريق إشعال حرب عالمية ثالثة
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