العدو يستأنف غاراته على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، واعداد الضحايا ترتفع الى 31 شهيداً ومئة جريح، والأنظار تتجه الى مصر
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جرينتش+2 10:16
لأن شبكة الانترنت تخضع لسيطرة حكومة أردوغان.. منظمة هيومن رايتس ووتش تحذّر من التلاعب بنتائج الانتخابات في تركيا
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