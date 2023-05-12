قرويات الشمال كالجنوب مغربيات

العدو يستأنف غاراته على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، واعداد الضحايا ترتفع الى 31 شهيداً ومئة جريح، والأنظار تتجه الى مصر
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