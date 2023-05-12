العدو يستأنف غاراته على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، واعداد الضحايا ترتفع الى 31 شهيداً ومئة جريح، والأنظار تتجه الى مصر

غزة 12-5-2023 وفا- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال أغارت على أراضي زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع .

وأضاف أن القصف خلّف أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي،

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع وصلت إلى 31 شهيدا.

وبحسب وزارة الصحة فإن من بين الشهداء 6 أطفال و3 سيدات، كما أصيب 93 فلسطينيا منهم 32 طفلا و17 سيدة.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر، خلال عدوانها المتواصل على القطاع، عددا من منازل المواطنين، مُسببة دمارا كليا وجزئيا في وحدات سكنية.

كذلك، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معابر غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوفر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.

اليوم الرابع لعدوان الاحتلال على غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يومه الرابع بسلسلة غارات جديدة، على مواقع مختلفة، بعد يومٍ دامٍ شهد ارتقاء 8 شهداء، بينهم قياديان في سرايا القدس.

ومنذ فجر الثلاثاء 9 مايو الجاري، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراضٍ وتجمعات ومواقع مختلفة.

وأسفر العدوان عن استشهاد 31 مواطنًا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و5 من قادة “سرايا القدس”، وإصابة 93 مواطنًا، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

في المقابل تستبسل المقاومة الفلسطينية في الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية ثأر الأحرار، أدت أمس لمقتل مستوطن وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل.

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وفيما يلي مواكبة لأبرز التطورات الميدانية:

8:20 استشهاد الشاب عليان عطا عليان أبو وادي (36 عامًا) من شمال قطاع غزة، متأثرًا بإصابته بغارة إسرائيلية أمس.

7:30 المتحدث باسم جيش الاحتلال: 866 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، وهاجم الجيش 215 هدفًا بغزة للجهاد الإسلامي (وفق زعمه) بما في ذلك اغتيال (خمسة من) قادتها.

7:25 الاحتلال يزعم: خلل فني في منظومة القبة الحديدية حال دون اعتراض الصاروخ الذي سقط في رحوفوت أمس.

7:18 طائرات الاحتلال بدون طيار تشن غارة على حي التنور شرق مدينة رفح.

7:10 بعد هدوء حذر استمر عدة ساعات، شنت طائرات الاحتلال غارة على رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح.

4:32 غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية شرقي مدينة غزة.

4:10 غارات إسرائيلية تستهدف أراضٍ زراعية في دير البلح وبيت حانون بقطاع غزة.

2:14 طائرات الاحتلال تشن غارات على أهداف في دير البلح وبيت لاهيا بقطاع غزة

2:10 تحليق مكثف للطيران الحربي الصهيوني في سماء وسط قطاع غزة وجنوبه.

2:07 غارة إسرائيلية جديدة على الموقع ذاته غرب النصيرات.

1:37 طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية غرب النصيرات وسط قطاع غزة

1:30 طائرات الاحتلال تشن غارتين على غزة ووسط القطاع.

1:15 وصول 3 إصابات للمستشفى الإندونيسي جراء القصف الأخير لبلدة بيت لاهيا.

1:06 طائرات الاحتلال تشن غارة على دير البلح.

00:50 حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: المواقف الدولية الصامتة عن جرائم الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، تمثل تشجيعاً للاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا، واستمرار لمنطق المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

00:47 طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض زراعية في مدينة بيت لاهيا.

00:36 زوارق الاحتلال الحربية تطلق عددا من قنابل الإنارة في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

00:25 إطلاق صاروخ تجاه مستوطنات الاحتلال.

00:10 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعى شهيدها المقاتل في الوحدة الصاروخية: عدي رياض اللوح الذي ارتقى بقصف صهيوني وسط قطاع غزة قبل منتصف الليل.

00:01 طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة بالقرب من الإذاعة والتلفزيون غرب غزة وتقل إصابة بحالة خطيرة جراء القصف.

00:00 طائرات الاحتلال تشن غارة على حي الجنينة في رفح

توقف للصواريخ يصاحبه عدوان إسرائيلي مستمر

غزة – “القدس” دوت كوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، طوال ساعات الليل وصباح اليوم الجمعة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات جوية على أراضٍ زراعية وخالية خلال ساعات الليل، وصباح اليوم والتي كان آخرها في رفح جنوب قطاع غزة.

وسجلت عدة إصابات بفعل الغارات التي تطال أراضٍ مجاورة لمنازل المواطنين.

فيما توقف إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة منذ نحو الساعة العاشرة منذ مساء أمس الخميس، كما تذكر وسائل إعلام عبرية متطابقة.

ولا زالت حالة الترقب والأنظار تتجه إلى القاهرة، حيث تجري الاتصالات لمحاولة التوصل لإطلاق النار.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 30 منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، كما ذكرت وزارة الصحة بغزة.

جهود إسرائيلية كبيرة لمنع اشتراك فلسطينيي الداخل

الداخل المحتل – صفا

يبذل الاحتلال جهوداً كبيراً مؤخراً لمنع انخراط فلسطينيي الداخل في المواجهات خاصة مع اقتراب مسيرة المستوطنين السنوية في البلدة القديمة من القدس.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن طاقماً استخبارياً خاصاً تم تشكيله بالتعاون مع بين الشرطة ووزارة الأمن القومي الاسرائيلي بهدف مكافحة التحريض على شبكات التواصل، وهو تحريض موجه لفلسطينيي الداخل على وجه الخصوص.

وقالت الصحيفة إن التحريض يهدف لدفع فلسطينيي الداخل للانخراط في مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، مع التركيز على تظاهرة المستوطنين المقررة نهاية الأسبوع القادم على مقربة من الأقصى.

وقالت الصحيفة إنه جرى مؤخراً اعتراض 372 منشوراً ” تحريضيا” عبر شبكات التواصل وأنه جرى اعتقال 18 شخصا يديرون صفحات تدعو لانخراط فلسطينيي الداخل في دائرة المواجهة.

في حين يقوم طاقم خاص بتركيز الجهود لمكافحة المنشورات بهذا السياق، وهو طاقم تم تشكيله قبيل شهر رمضان ولا زال يعمل حتى اليوم.