أجواء ربيعية معتدلة بأغلب المناطق اليوم الجمعة ولطيفة غداً

عمان – تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ببعض المناطق ما بين (40-50)كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار في مناطق مختلفة من المملكة خاصة الشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في باقي المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 14، وفي مناطق السهول 28 – 13، وفي الأغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 21، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 35 – 20 درجة مئوية.

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