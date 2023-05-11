مقتل مستوطنة وإصابة 7 آخرين في قصف المقاومة لجنوب تل أبيب

تل أبيب – المركز الفلسطيني للإعلام

قتلت مستوطنة صهيونية، وأصيب 7 آخرين، وتضرر مبنى سكنيا في جنوبي تل أبيب جراء إصابته، مساء اليوم الخميس، بصواريخ المقاومة الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المبنى المكون من أربعة طوابق يقع في منطقة “رحوفوت” جنوبي تل أبيب، أصيب بصواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة مساء اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن المصادر الطبية الإسرائيلية، بإصابة سبعة مستوطنين، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة جدا.

وأظهرت الفيديوهات والصور من المكان تعرض المبنى لدمار كبير، كذلك تضرر العديد من مركبات المستوطنين، وسط انتشار قوات الاحتلال في محيط المبنى.

وفي السياق، أصيب مستوطن صهيوني وتضرر مبنى بشكل مباشر في قصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنة سديروت مساء اليوم.