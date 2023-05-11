عادل إمام يتصدر تويتر بعد هجوم الإخوان عليه.. وجمهوره يتصدى

تصدر الفنان عادل إمام موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد حملة جماعة الإخوان عليه، بالتزامن مع قرب احتفاله بعيد ميلاده الـ83 يوم 17 مايو الجاري.

وقد كرَّست حسابات إخوانية جهدها لانتقاد “الزعيم” والسخرية من كبره في السن، ليأتي الرد سريعًا من انصاره الكثيرين بنشر مقاطع فيديو بشكل واسع تضمنت مشاهد من فيلم عادل إمام الشهير “طيور الظلام” الذي عرض في عام 1995.

وقال أحد نشطاء موقع “تويتر”: “ما كناش عارفين إن عادل إمام لسه حارقهم بالشكل دا لحد دلوقتِ ربنا يديك الصحة يا زعيم وتمتعنا بفنك”.

وقال آخر: “طبيعي تبقوا محروقين من عادل إمام وهو حارقكم”.

ومن جانبه قال أحد المتابعين: “لو فيه أي معركة بين عادل إمام والمتطرفين فالمعركة دي خلصت من زمان ونتيجتها اتحسمت من زمان وعادل إمام كسب”.

تفاصيل فيلم طيور الظلام

فيلم طيور الظلام للزعيم عادل إمام عرض في عام 1995 وضم نخبة كبيرة من النجوم ومن أبرزهم رياض الخولي وأحمد راتب ويسرا وهو من تأليف وحيد حامد ومن إخراج شريف عرفة.

وكان السيناريست الكبير وحيد حامد تحدث في وقت سابق من خلال لقاء تليفزيوني له عن فيلم “طيور الظلام” قائلًا: “إن “طيور الظلام” كان أول فيلم ضد الإسلام المتشدد ومناهضة تيار الإخوان، لافتًا إلي أن تاريخ إنتاج العمل كان يتزامن والجماعة الإرهابية في حالة تمكن وسيطرة على المجتمع المصري.

رسالة نجيب ساويرس

ووجه المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير “تويتر” رسالة للزعيم عادل إمام، والذي يحل عيد ميلاده يوم 17 مايو الجاري.

وأعاد نجيب ساويرس نشر صورة الفنان عادل إمام، وعلق عليها قائلًا: “عظيم مصر وحبيبنا بخير دايمًا وزُرته حديثا وكان كويس رغم أنف الجهلاء والحاقدين”.

كما كان من أوائل الفنانين الذين دافعوا عن عادل إمام، النجم نبيل الحلفاوي، الذي قال عبر حسابه بـ “تويتر”: “طيور الظلام تهاجم عادل إمام.. جريمته التي لا تغتفر.. موهبة من الله لإسعاد البشر”.

عيد ميلاد عادل إمام

ويحل يوم 17 مايو الجاري عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، النجم الكوميدي طوال عقود من الزمان وهو نجم الشاشة الأول جماهيريًّا وهو الكوميديان الذى يذكر اسمه كـ عادل إمام وكفى لتعرف من هو، والأرقام القياسية لإيرادات أفلامه، ومسرحياته تمثل علامة استفهام كبيرة حتى اقترنت كلمة ظاهرة باسمه طوال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات على الشاشة سواء من الكتاب أو النقاد.

رسالة حب من سماح أنور

وكانت الفنانة سماح أنور وجهت رسالة حب إلى عادل إمام عبر فيسبوك، إذ، قامت سماح بمشاركة صورة له علَّقت عليها: “بحبك قوي” مع إضافة هاشتاغات الزعيم، في حب عادل إمام، العراف، بالإضافة إلى رموز القلب الحمراء التعبيرية.

أكدّت سماح في بث مباشر لها على فيسبوك أن هناك جزءًا كبيرًا من الشعب المصري يكره الفن والفنانين، فبعض أصحاب العقارات يرفضون مبادرة وزارة الثقافة بوضع لافتة “عاش هنا” على المباني التي عاش فيها الفنانون الكبار الراحلون.

الحياة دراما تحتفي برموز الكوميديا

كما كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن احتفال قناة الحياة دراما بثلاثة من نجوم الكوميديا وهم عادل إمام وسمير غانم وإسماعيل ياسين، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وكتب يسري الفخراني قائلًا: “من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله، الحياة دراما بتحتفل على مدى أسبوعين بـ 3 من كبار نجوم الكوميديا في حياتنا، عادل إمام وإسماعيل ياسين وسمير غانم. حاجة كدة منتهى البهجة من أفلام عمرنا”.