مخطط أمريكي لدمج تنظيمات إرهابية تحت أسم "جيش سوريا الحرة"، بغية إجهاض المسعى العربي تجاه دعم استقرار سوريا
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جرينتش+2 06:42
رئيس مجلس النواب: استقرار سوريا سينعكس على المنطقة
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