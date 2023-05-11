مخطط أمريكي لدمج تنظيمات إرهابية تحت أسم "جيش سوريا الحرة"، بغية إجهاض المسعى العربي تجاه دعم استقرار سوريا
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جرينتش+2 11:39
بعد 12 سنة من النظر فيها.. قرار قضائي بحق 19 شخصًا في قضية أموال عامة وصلت للسجن 12 سنة والغرامة بالملايين
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