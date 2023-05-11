إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من السبت

صدرت، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار سنة 2023 ميلادية.

ويدخل مجلس النواب يوم السبت في عطلة برلمانية، فيما سيكون موعد الدورة العادية المقبلة للمجلس في 1 الأول من تشرين الأول من كل عام وخلال هذه الفترة يمكن لجلالة الملك أن يدعو مجلس الأمة إلى دورة استثنائية أو أكثر.

وتبدأ الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية سامية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية سامية بفض الدورة، والمقصود بفض الدورة دستوريا انتهاء الدورة.

ووفقا للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاث أنواع؛ العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.