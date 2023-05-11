إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من السبت

استشهاد علي أبو غالي، قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، وشقيقه وابن شقيقته في غارة للعدو على خانيونس
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