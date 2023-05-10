رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق د. عارف البطاينة، و”المجــد” تُعزي

عمان – نعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وزير الصحة الأسبق الدكتور عارف البطاينة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء امس الثلاثاء.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الدكتور عارف البطاينة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها.

وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة وذوي المرحوم البطاينة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وشغل المرحوم البطاينة منصب وزير الصحة أكثر من مرة بين الأعوام 1991 و 1997 وعضوا في مجلس الأعيان أكثر من مرة وعضوا في مجلس النواب.

كما تقلد المرحوم البطاينة منصب مدير الخدمات الطبية الملكية ومديرا لمدينة الحسين الطبية واستاذا في كلية الطب /جامعة العلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس أمناء جامعة اليرموك ونائبا للرئيس ورئيسا للجنة العلمية/مجلس الاختصاصات الطبية العربية في دمشق.

والمرحوم الدكتور عارف البطاينة المولود في إربد عام 1931 حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام النهضة من الدرجة الثانية، ووسام الكوكب من الدرجة الثانية، ووسام القبر المقدس من الدرجة الأولى.

أسرة “المجـد” تتقدم من نجليه العزيزين السيدين علاء ومحمد، وصهره الصديق المحامي وميض حسين مجلي، وعموم أسرته وعشيرته بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وتضرع الى المولى ان يتغمد هذا الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه.