استشهاد الشابين أحمد عساف، وراني قطنات برصاص قوات العدو لدى اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم الأربعاء
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رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق د. عارف البطاينة، و”المجــد” تُعزي
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