الغرفة المشتركة تعلن توجيه ضربات صاروخية على مواقع العدو وصلت تل أبيب، وارتقاء 21 شهيداً في غزة أمس واليوم
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جرينتش+2 07:54
وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران يتفقون على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة
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