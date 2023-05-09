استشهاد 13 فلسطينياً جراء غارات العدو على غزة، بينهم جهاد غنام وخليل البهتيني وطارق عزالدين من قادة الجهاد الاسلامي
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جرينتش+2 12:59
هدف (إسرائيل) من التفرد بحركة الجهاد الإسلامي
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