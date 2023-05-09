مجلس الوزراء السعودي يرحب بعودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

سبوتنيك عربي

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب 12 عاما.

ورحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت في قصر السلام في جدة، وترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد الماضي، باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد المجلس كذلك “حرص المملكة على دعم الجهود كافة، الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها”، بحسب “واس”.

وأعلنت الجامعة العربية هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.

يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

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