طقس معتدل اليوم الثلاثاء، وارتفاع تدريجي غدًا وبعده

عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية ،يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة و حارة نسبياً في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

أما الجمعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 12 وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 20 – 9، وفي مناطق البادية 28 – 15، وفي مناطق السهول 24 – 14، وفي الأغوار الشمالية 31 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 34 – 22 درجة مئوية.

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