حزب الله ينتخي لحركة الجهاد الاسلامي، ويؤكد تأييده لأية ‏خيارات تتخذها المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني
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بعد انفصالهما مؤخراً.. تامر حسني يحاول العودة لزوجته بسمة بوسيل
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