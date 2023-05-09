بعد انفصالهما مؤخراً.. تامر حسني يحاول العودة لزوجته بسمة بوسيل

أثار النجم المصري، تامر حسني تساؤلات الجمهور بشأن محاولته لعودته لزوجته بسمة بوسيل مجددا، بعد انفصالهما منذ أيام قليلة بشكل رسمي.

فقد نشر تامر مقطع من أغنيته الشهيرة “come back to me” من خلال خاصية الاستوري على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام”.

ورجح البعض أن “تامر” يحاول أن يعود لزوجته بعد انفصالهما، جراء نشره لهذة الأغنية.

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت عن انفصالها عبر ستوري في “إنستجرام”، وقالت فيه: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب”.

وقد أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على “إنستجرام”، وعلق عليه قائلا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله”.

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى “تاليا”.

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية “أمايا”، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث “آدم”.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الشركة المنتجة لــ فيلم تاج الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني والفنانة دينا الشربيني، موعد طرحه بدور العرض السينمائي فى مصر ومختلف دول العالم..يوم 28 من شهر يونيو المقبل 2023.