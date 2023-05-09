التربية تدعو طلبة التوجيهي لتدقيق بياناتهم في بطاقات الجلوس الإلكترونية/ رابط

صرح مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، إن الوزارة اعلنت امس الاثنين عن رابط الكتروني عبر موقعها لتمكين المشتركين المسجلين للامتحان العام (التوجيهي)، من الاطلاع على رقم الجلوس، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قاموا بتسجيلها في طلب الاشتراك، بعد إدخال المشترك رقمه الوطني وتاريخ ولادته ..

ودعا كنانة المشتركين، خلال حديث لاذاعة الامن العام، إلى الدخول الى الرابط وتدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.

واضاف أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، في موعد أقصاه مساء يوم الخميس المقبل الموافق 11 من الشهر الحالي.

وحول قاعات الامتحانات، اشار كنانة الى ان توجهات الوزارة بان تكون قاعات الامتحان مركزية لتكون مناسبة اكثر للطلبة وتتوافر بها كافة الخدمات التي يمكن تقديمها لهم .

وقال إن تحديد قاعات الامتحان تتم بالتوافق مع مديريات التربية والتعليم والتي غالبا ما تكون قريبة للطلبة ويمكن الوصول اليها بكل يسر وسهولة، مؤكدا انه في حال وجود قاعات بعيدة عن الطلبة واضطررت الوزارة الى استحداث مركز امتحاني فيها تقوم الوزارة بتأمين الطلبة على حسابها ذهابا وايابا.

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