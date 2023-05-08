23 مليون دينار خسائر الملكية الأردنية بالربع الأول من العام الحالي

أظهرت البيانات المالية المدققة لشركة الملكية الأردنية تسجيلها صافي خسائر بواقع 23.2 مليون دينار في الريع الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي خسائر بقيمة 29.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 60.6% في الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 158.5 مليون دينار مقارنة مع 98.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونتيجة لاستمرار خسائر الشركة؛ فقد ارتفعت الخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة لتصل إلى 423.2 مليون دينار في 31 آذار 2023، مقارنة مع 399.96 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وقال مدقق حسابات الشركة، إيرنست ويونغ الأردن، إن خسائر الشركة المتراكمة تجاوزت رأسمالها، كما تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة؛ مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار.